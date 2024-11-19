Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала уверенную победу в товарищеском матче против команды Сирии, выиграв со счетом 4:0. Матч прошел в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена», где присутствовали 35 628 зрителей.
Автором двух голов стал Максим Осипенко (на 33-й и 80-й минутах), еще по одному мячу забили Илья Самошников (53-я минута) и Алексей Миранчук (66). Этот матч вошел в рейтинг ФИФА, в котором сборная России занимает 34-е место, а сборная Сирии — 93-е.
Самошников отличился первым голом за национальную команду, а в стартовом составе впервые появился вратарь «Спартака» Александр Максименко. Матч совпал с 82-й годовщиной начала контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве, в честь чего «Волгоград-Арену» на один день переименовали в «Сталинград-Арену».
Это был последний матч сборной России в 2024 году. Ранее команда одержала победы над Брунеем (11:0), Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru