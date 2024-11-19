Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала уверенную победу в товарищеском матче против команды Сирии, выиграв со счетом 4:0. Матч прошел в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена», где присутствовали 35 628 зрителей.

Автором двух голов стал Максим Осипенко (на 33-й и 80-й минутах), еще по одному мячу забили Илья Самошников (53-я минута) и Алексей Миранчук (66). Этот матч вошел в рейтинг ФИФА, в котором сборная России занимает 34-е место, а сборная Сирии — 93-е.