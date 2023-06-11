Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром
11 июня 202320:21
Футбольная сборная России проведет товарищескую игру с национальной командой Катара. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, сообщает РИА Новости.
«В сентябре сыграем с Катаром. Второго соперника ищем», - заявил Митрофанов в беседе с журналистами.
Он уточнил, что встреча состоится на выезде.
Юношеская сборная России по футболу 14 мая разгромила со счетом 14:0 команду Киргизии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru