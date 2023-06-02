Экс-полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии
2 июня 202320:10
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», признан в Италии лучшим игроком сезона-2022/23. Об этом сообщила пресс-служба итальянского чемпионата по футболу.
Выступая в Серии А за «Наполи», он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.
Кроме того, 22-летний игрок также выиграл в составе неаполитанского клуба итальянское футбольное первенство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru