Сборная России получит фанатскую поддержку «МегаФона» и «Аэрофлота»

«Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с Аэрофлотом организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



В свою очередь, заместитель гендиректора по стратегии, сервису и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов напомнил, что на протяжении многих лет компания была партнёром РФС и перевозила сборную.



«Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника. Надеемся, что крылья Аэрофлота принесут удачу нашей сборной, а энергетика и драйв болельщиков придадут сил в решающей схватке», - выразил надежду он.

Решающий матч между сборными России и Хорватии пройдет 14 ноября в 17:00 на стадионе «Полюд», вмещающем 35 тысяч зрителей. Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит сборной России выйти в финальный этап чемпионата мира напрямую – с первого места в группе.

