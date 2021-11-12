Сборная России получит фанатскую поддержку «МегаФона» и «Аэрофлота»

Сборная России по футболу не останется без фанатской поддержки во время гостевого матча с Хорватией в Сплите 14 ноября. Одобрительные крики с трибун обеспечат «МегаФон» и «Аэрофлот», которые привезут на игру 180 российских болельщиков.

На трибунах можно будет увидеть легенд российского футбола - Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Руслана Пименова, Алексея Смертина, а также болельщиков, в том числе абонентов МегаФона, участвовавших в конкурсах компании, и популярных блогеров.

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«Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с Аэрофлотом организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

В свою очередь, заместитель гендиректора по стратегии, сервису и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов напомнил, что на протяжении многих лет компания была партнёром РФС и перевозила сборную.

«Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника. Надеемся, что крылья Аэрофлота принесут удачу нашей сборной, а энергетика и драйв болельщиков придадут сил в решающей схватке», - выразил надежду он.

Решающий матч между сборными России и Хорватии пройдет 14 ноября в 17:00 на стадионе «Полюд», вмещающем 35 тысяч зрителей. Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит сборной России выйти в финальный этап чемпионата мира напрямую – с первого места в группе.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
ТЕГИ:Сборная России По Футболу
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