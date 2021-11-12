Футболисты российской сборной поблагодарили Оксимирона
Футболисты российской сборной поблагодарили Оксимирона а то, что он выпустил альбом сегодня, а не в день победной игры с Кипром.
После победы в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года над командой Кипра игроки национальной команды оставили сообщение в Twitter для рэп-исполнителя.
«Магия чисел. Россия забивает шесть голов, Оксимирон впервые за шесть лет выпускает релиз», — написали футболисты сборной России.
Накануне матча с киприотами игроки сборной по футболу обратились к Оксимирону не выпускать релиз в дни матчей отбора к ЧМ — 11 и 14 ноября. Новый альбом рэпера вышел только сегодня. Он получил название "Смутное время". В него вошли 36 композиций, которые охватывают творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Футболисты российской сборной поблагодарили Оксимирона
- Пенсионеры Петербурга получат персональные приглашения на вакцинацию
- Туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы
- Собянин: COVID-статистика устойчиво снижается благодаря нерабочим дням
- Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
- Госдума хочет провести новую пенсионную реформу
- Десантники РФ и Белоруссии высаживаются под Гродно на фоне миграционного кризиса
- В СЖР раскритиковали идею запретить СМИ упоминать национальность преступника
- Песков: QR-коды в транспорте – это мировая практика
- Авиарегулятор Турции запретил гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru