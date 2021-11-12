Футболисты российской сборной поблагодарили Оксимирона а то, что он выпустил альбом сегодня, а не в день победной игры с Кипром.

После победы в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года над командой Кипра игроки национальной команды оставили сообщение в Twitter для рэп-исполнителя.



«Магия чисел. Россия забивает шесть голов, Оксимирон впервые за шесть лет выпускает релиз», — написали футболисты сборной России.

Накануне матча с киприотами игроки сборной по футболу обратились к Оксимирону не выпускать релиз в дни матчей отбора к ЧМ — 11 и 14 ноября. Новый альбом рэпера вышел только сегодня. Он получил название "Смутное время". В него вошли 36 композиций, которые охватывают творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.

