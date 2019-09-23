Сборная России по волейболу выбывает из ЧЕ, проиграв Словении в четверьфинале

23 сентября 201923:59

Мужская сборная России по волейболу проиграла сборной Словении в четвертьфинале чемпионата Европы.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Словении. Очки в четырех сетах составили 25:23, 25:22, 21:25, 25:21.

Напомним, россияне в ходе группового этапа одержали пять побед подряд. В 1/8 финала обыграли команду Греции.

Россия является действующим чемпионом Европы.


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