Россия победила в пятом матче подряд в рамках ЧЕ по волейболу
Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Словении в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Интерфакс, встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу России. Результаты трех сетов составили 25:21, 25:21, 25:21.
По итогам пяти матчей, сборная России лидирует в группе С. На счету у сборной 15 очков. Ранее россияне обыграли сборные Турции, Белоруссии, Македонии и Финляндии.
Следующая игра для российской сборной пройдет уже в 1/8 финала. Россияне встретятся с греками 21 сентября.
Россия является действующим чемпионом Европы. Текущий чемпионат завершится 29 сентября.
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