Россия победила в пятом матче подряд в рамках ЧЕ по волейболу

Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Словении в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Интерфакс, встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу России. Результаты трех сетов составили 25:21, 25:21, 25:21.

По итогам пяти матчей, сборная России лидирует в группе С. На счету у сборной 15 очков. Ранее россияне обыграли сборные Турции, Белоруссии, Македонии и Финляндии.

Следующая игра для российской сборной пройдет уже в 1/8 финала. Россияне встретятся с греками 21 сентября.

Россия является действующим чемпионом Европы. Текущий чемпионат завершится 29 сентября.



