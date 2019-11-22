Трое на корте, не считая Медведева. Россия борется за Кубок Дэвиса
В этом выпуске НСН-СПОРТ легенда отечественного тенниса и журналистики Анна Дмитриева оценила шансы мужской сборной России на Кубке Дэвиса.
В эти минуты мужская сборная России по теннису в Мадриде ведет борьбу в ¼ финала Кубка Дэвиса против команды Сербии. Перед стартом турнира капитан российской сборной, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев называл сербов, наряду с испанцами, фаворитом турнира. Цвета команды защищает один из самых титулованных и опытных игроков мира Новак Джокович. А вместе с ним Филип Краинович, Янко Типсаревич и Виктор Троицки.
Россию представляют Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Это команда, которая доказала, что может бороться с самыми серьезными соперниками. В 1/8 россиянам противостояли грозные испанцы во главе с Рафаэлем Надалем. Итоговый счет 1:2, но Надаля Хачанов по корту побегать заставил. Тем, что более, что их матч закончился ближе к часу ночи.
Дело в том, что нынешний Кубок Дэвиса проходит по новой формуле. Все сборные собраны в Мадриде, где в течение недели определят победителя. Нет времени на раскачку и отдых, максимум нужно выдать в минимально короткий срок.
Обсуждая с НСН нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса спортивный комментатор, легенда тенниса Анна Дмитриева заявила, что ей очень нравится наша нынешняя команда: слаженная, упорная, и, безусловно, талантливая.
«У нас три очень хороших молодых игроков, которые еще не сказали свое слово в мировом теннисе. Во-первых, у них замечательные отношения друг с другом, это — команда. В индивидуальных видах спорта - это нечастое явление. По всем параметрам они очень перспективные, это только старт для них, первые большие состязания. На мой взгляд, с мужским теннисом у нас всё в порядке», - резюмировала Анна Дмитриева.
Конечно, возникает вопрос по Даниилу Медведеву. Его имя знают даже те, кто еще вчера о теннисе слышал совсем немного. Но он буквально вихрем ворвался в мировую элиту, став пятой ракеткой мира. Однако, от участия в Кубке Дэвиса отказался. Нет, не заболел звездной болезнью, а просто устал: морально и физически. Как сам признался, не хочет видеть ни ракетку, ни мяч. Так что, даже принудительно включили бы Медведева в сборную, хотя на это, конечно, никто бы не пошел, не польза была бы, а вред, уверена Анна Дмитриева.
«Наша команда состоит из почти равноценных игроков. И когда Данила Медведев находится в идеальной форме, в какой он был летом, он - хорошее подспорье. Его отказ может восприниматься как отказ от борьбы, но с другой стороны, он понимал, что в этот момент он не будет полезен команде. Он выхолощен, энергия, которая нужна, чтобы побеждать таких теннисистов как Надаль, уже у него отсутствовала», - считает Дмитриева.
Меж тем, Канада вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв сборную Австралии. И именно на Канаду могут выйти российские теннисисты, если, конечно, в четвертьфинале обыграют сербов.
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