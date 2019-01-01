Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на ЧМ-2019
Российская сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который в этом году проходит в Словакии. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Автором дубля на 27-ой и 56-ой минутах стал Никита Кучеров, еще одну шайбу в ворота соперников забил Артем Анисимов.
Уточняется, что российская сборная по итогам шести беспроигрышных встреч набрала 18 очков, что позволило ей занять первое место в группе.
В заключительном матче группового этапа, который состоится 21 мая, российская сборная встретится со Швецией. В этот же день Швейцария, которая сейчас занимает четвертое место, сыграет с чехами.
Ранее двукратный чемпион мира в составе нашей команды, бывший ее капитан Алексей Морозов в интервью НСН выразил уверенность, что состав сборной России сейчас очень силён. Он заявил, что команда с такими игроками должна всех обыгрывать.
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