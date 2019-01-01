Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на ЧМ-2019

Автором дубля на 27-ой и 56-ой минутах стал Никита Кучеров, еще одну шайбу в ворота соперников забил Артем Анисимов.

Уточняется, что российская сборная по итогам шести беспроигрышных встреч набрала 18 очков, что позволило ей занять первое место в группе.

В заключительном матче группового этапа, который состоится 21 мая, российская сборная встретится со Швецией. В этот же день Швейцария, которая сейчас занимает четвертое место, сыграет с чехами.

Ранее двукратный чемпион мира в составе нашей команды, бывший ее капитан Алексей Морозов в интервью НСН выразил уверенность, что состав сборной России сейчас очень силён. Он заявил, что команда с такими игроками должна всех обыгрывать.



