Командный дух против Швейцарии. Российские хоккеисты бьются за статус непобедимых
Хоккеисты сборной России в воскресенье нa чемпионaте мирa проведут мaтч против финaлистов турнирa 2018 годa - комaнды Швейцарии.
Сборная России по хоккею вечером в воскресенье, 19 мая, встретится с командой Швейцарии в групповом этапе Чемпионата мира – 2019. В случае победы в основное время подопечные тренера Ильи Воробьёва практически обеспечат себе первое место в группе В.
Отметим, все предыдущие игры сборная России выиграла. Однако, по мнению заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР и РФ Владимира Юрзинова, только сейчас российские хоккеисты начали встречи с серьёзными противниками.
«Командный дух очень важен. Я знаю, что ребята настроены, готовятся, чувствуется, что улучшаются от игры к игре, потому что матчи каждый раз труднее и труднее. Сейчас швейцарцы, которые лидеры в Лиге, потом шведы, и борьба здесь идет за попадание в четверку и право остаться играть в Братиславе, то есть надо выиграть первое или второе место. Соперники очень серьезные, и звезды-нхловцы у них и очень много молодых талантливых ребят. Серьезные соперники, которые сейчас на подъеме в хоккее», — отметил заслуженный тренер.
Однако двукратный чемпион мира в составе нашей команды, бывший ее капитан Алексей Морозов в интервью НСН выразил уверенность, что состав сборной России сейчас очень силён.
«Таким составом мы вообще должны всех обыгрывать. Сейчас ребята сыгрываются, тренерский штаб меняет сочетания. Мне нравится связка – Кучеров-Гусев. Они еще в детстве вместе играли, видно, что ребята понимают другу друга», - поделился Морозов.
Проблемой сыгранности после прибытия НХЛовцев обеспокоен также спортивный обозреватель Виктор Хрущев. По его мнению, это проблема всех сильных команд.
«Сильные команды первые матчи проводят, как правило, не очень внятно. Бывают поражения даже не от самых сильных сборных. Но на пик чемпионата, когда наступает время плей-офф, фавориты, как правило, собираются с силами. Наши сейчас - поскольку игроков достаточно много из НХЛ, и эти игроки звездные - идут по тому же пути», - подчеркнул в интервью НСН эксперт.
Смогли ли российские игроки сыграться в матчах со слабыми командами, покажет сегодняшняя игра. Швейцарцы остаются достаточно серьёзными и опасными соперниками, несмотря на то, что команда уже проиграла Швеции со счётом 3:4, а россияне стали единственной командой не потерпевшей ни одного поражения за турнир.
Напомним, Накануне сборнaя России обыгрaлa лaтвийцев со счетом 3:1 и обеспечилa себе выход в плей-офф. Встреча сборных Швейцaрии и России нaчнется нa aрене имени Ондрея Непелы в 21:15 мск.
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