Командный дух против Швейцарии. Российские хоккеисты бьются за статус непобедимых

Сборная России по хоккею вечером в воскресенье, 19 мая, встретится с командой Швейцарии в групповом этапе Чемпионата мира – 2019. В случае победы в основное время подопечные тренера Ильи Воробьёва практически обеспечат себе первое место в группе В.

Отметим, все предыдущие игры сборная России выиграла. Однако, по мнению заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР и РФ Владимира Юрзинова, только сейчас российские хоккеисты начали встречи с серьёзными противниками.

«Командный дух очень важен. Я знаю, что ребята настроены, готовятся, чувствуется, что улучшаются от игры к игре, потому что матчи каждый раз труднее и труднее. Сейчас швейцарцы, которые лидеры в Лиге, потом шведы, и борьба здесь идет за попадание в четверку и право остаться играть в Братиславе, то есть надо выиграть первое или второе место. Соперники очень серьезные, и звезды-нхловцы у них и очень много молодых талантливых ребят. Серьезные соперники, которые сейчас на подъеме в хоккее», — отметил заслуженный тренер.

Однако двукратный чемпион мира в составе нашей команды, бывший ее капитан Алексей Морозов в интервью НСН выразил уверенность, что состав сборной России сейчас очень силён.