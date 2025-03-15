Сборная России по гандболу обыграла команду Китая в Иране
15 марта 202501:55
Сборная России по гандболу обыграла команду Китая в рамках товарищеского турнира в Иране.
Матч завершился со счетом 37:29. Восемь мячей в составе сборной РФ забросил Анатолий Филиппов, по пять голов на счету Александра Аркатова, Ильи Белевцова, Антона Аксюкова.
Игра стала второй для национальной сборной на иранском турнире. До этого команда одержала победу над соперниками из Белоруссии со счетом 35:34.
Следующий матч российские спортсмены проведут 15 марта против команды Ирана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru