Большунов выиграл в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии
Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic.
Ночные соревнования состоялись в Италии. Большунов прошел дистанцию 30 километров классическим стилем за 1 час 18 минут и 56,2 секунды.
Гонка проходила не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), и сначала спортсмен был заявлен на соревнования под флагом России. Однако позже флаг и гражданство Большунова убрали из протоколов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru