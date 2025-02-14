Большунов выиграл в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic.

Ночные соревнования состоялись в Италии. Большунов прошел дистанцию 30 километров классическим стилем за 1 час 18 минут и 56,2 секунды.

Гонка проходила не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), и сначала спортсмен был заявлен на соревнования под флагом России. Однако позже флаг и гражданство Большунова убрали из протоколов.

Ранее тюменец Александр Терентьев завоевал золото на Кубке России по лыжным гонкам, пишет Ura.ru.

