РФС: УЕФА решает вопрос участия в турнирах сборных РФ до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций работает над техническим решением вопроса участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что никто не отменял поручение исполкома UEFA проработать этот вопрос и соответствующая работа идёт. Митрофанов выразил удивление по поводу появления информационных вбросов об отмене решения о допуске.

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Исполком UEFA 26 сентября принял решение о допуске до соревнований юниорских сборных РФ на условиях нейтрального статуса. Игры должны проходить не на территории России.

Затем, 10 октября данный вопрос был снят с повестки еще одного исполкома организации, поскольку к тому моменту не было решено как технически организовать выступления сборных РФ с игроками до 17 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого появились утверждения, что решение о допуске вообще отменено из-за бойкота некоторых стран.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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