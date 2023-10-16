РФС: УЕФА решает вопрос участия в турнирах сборных РФ до 17 лет
Союз европейских футбольных ассоциаций работает над техническим решением вопроса участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Он подчеркнул, что никто не отменял поручение исполкома UEFA проработать этот вопрос и соответствующая работа идёт. Митрофанов выразил удивление по поводу появления информационных вбросов об отмене решения о допуске.
Исполком UEFA 26 сентября принял решение о допуске до соревнований юниорских сборных РФ на условиях нейтрального статуса. Игры должны проходить не на территории России.
Затем, 10 октября данный вопрос был снят с повестки еще одного исполкома организации, поскольку к тому моменту не было решено как технически организовать выступления сборных РФ с игроками до 17 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого появились утверждения, что решение о допуске вообще отменено из-за бойкота некоторых стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru