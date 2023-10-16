РФС: УЕФА решает вопрос участия в турнирах сборных РФ до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций работает над техническим решением вопроса участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что никто не отменял поручение исполкома UEFA проработать этот вопрос и соответствующая работа идёт. Митрофанов выразил удивление по поводу появления информационных вбросов об отмене решения о допуске.