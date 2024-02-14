Сборная России по футболу сыграет с Парагваем 25 марта
Товарищеский матч национальных сборных России и Парагвая состоится 25 марта в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.
Игра будет проведена на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Там же четырьмя днями ранее состоится матч с командой Сербии. Игры проводятся в рамках учебно-тренировочного сбора.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сборная Парагвая занимает 53 строчку в рейтинге Международной футбольной федерации. Информация о начале продаж билетов на матчи с Сербией и Парагваем будет объявлено позднее.
Сборная и клубы России отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в связи со спецоперацией на Украине.
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