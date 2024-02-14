Сборная России по футболу сыграет с Парагваем 25 марта

Товарищеский матч национальных сборных России и Парагвая состоится 25 марта в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Игра будет проведена на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Там же четырьмя днями ранее состоится матч с командой Сербии. Игры проводятся в рамках учебно-тренировочного сбора.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сборная Парагвая занимает 53 строчку в рейтинге Международной футбольной федерации. Информация о начале продаж билетов на матчи с Сербией и Парагваем будет объявлено позднее.

Сборная и клубы России отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в связи со спецоперацией на Украине.

