Сборная России по футболу сыграет с Кубой 20 ноября

Сборная России по футболу сыграет в Волгограде против Кубы, говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).





Матч пройдет 20 ноября, начало - в 19:30 по московскому времени.

Встреча станет третьей на домашней арене после исключения России из международных соревнований.

Ранее стала известна жеребьевка четвертьфинала Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

