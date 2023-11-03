Сборная России по футболу сыграет с Кубой 20 ноября
3 ноября 202316:09
Сборная России по футболу сыграет в Волгограде против Кубы, говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 20 ноября, начало - в 19:30 по московскому времени.
Встреча станет третьей на домашней арене после исключения России из международных соревнований.
Ранее стала известна жеребьевка четвертьфинала Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru