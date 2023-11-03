Сборная России по футболу сыграет с Кубой 20 ноября

Сборная России по футболу сыграет в Волгограде против Кубы, говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).


Матч пройдет 20 ноября, начало - в 19:30 по московскому времени.

Встреча станет третьей на домашней арене после исключения России из международных соревнований.

Ранее стала известна жеребьевка четвертьфинала Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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