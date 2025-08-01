Трамп назвал факт фальсификации о якобы его сговоре с РФ крупнейшим скандалом

Информация о том, что разведданные о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, являются крупнейшим скандалом в истории США. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах

По его словам, мошенничество теперь «полностью неоспоримо».

Глава Белого дома указал, что все факты представлены и теперь необходимо наказать виновных по всей строгости закона.

«Нельзя допустить того, чтобы подобное повторилось», - добавил он.

Ранее сын президента США Дональд Трамп–младший заявил, что, утверждая о якобы попытках России вмешаться в выборы в 2016 году, экс-руководство ЦРУ пыталось навредить его отцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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