Стартовали съемки нового «Человека-паука»
Кинокомпании Sony Pictures и Marvel Studios объявили о старте съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Это четвёртый фильм, в котором Питера Паркера сыграет 29-летний Том Холланд.
В качестве подтверждения студии выпустили короткий тизер, в котором продемонстрировали части костюма Человека-паука.
«Грядет что-то совершенно новое...», - говорится в комментарии к видео, что, по всей видимости, является отсылкой к названию фильма.
Примечательно, что тизер был опубликован 1 августа - на эту дату, по решению фанатов героя, приходится неофициальный «День Человека-паука». Премьера ленты «Человек-паук: Совершенно новый день» намечена на 31 июля 2026 года.
Ранее СМИ сообщили об очередном переносе премьеры анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенной». Мультфильм, который изначально должен был выйти в марте 2024 года, появится на экранах 25 июня 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru