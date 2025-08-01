Стартовали съемки нового «Человека-паука»

В качестве подтверждения студии выпустили короткий тизер, в котором продемонстрировали части костюма Человека-паука.

«Грядет что-то совершенно новое...», - говорится в комментарии к видео, что, по всей видимости, является отсылкой к названию фильма.

Примечательно, что тизер был опубликован 1 августа - на эту дату, по решению фанатов героя, приходится неофициальный «День Человека-паука». Премьера ленты «Человек-паук: Совершенно новый день» намечена на 31 июля 2026 года.

Ранее СМИ сообщили об очередном переносе премьеры анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенной». Мультфильм, который изначально должен был выйти в марте 2024 года, появится на экранах 25 июня 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

