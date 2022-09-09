Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины
9 сентября 202217:42
Футбольная сборная России и команда Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч, сообщает пресс-служба Боснийского футбольного союза.
В сообщении говорится, что матч пройдёт в Санкт‑Петербурге 19 ноября.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена 35 игроков, попавших в расширенный состав национальной команды на осенний сбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Глава МАГАТЭ заявил об угрозе полной остановки Запорожской АЭС
- Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины
- Генсек НАТО Столтенберг признал факт разногласий в альянсе
- Зеленский утвердил санкции против 606 российских политических деятелей
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ
- В Италии заявили, что пять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
- Путин: Россия готова безвозмездно передать странам калийные удобрения
- Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google 21,7 млрд рублей за фейки
- Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве
- СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным
9 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru