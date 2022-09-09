Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

Футбольная сборная России и команда Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч, сообщает пресс-служба Боснийского футбольного союза.

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В сообщении говорится, что матч пройдёт в Санкт‑Петербурге 19 ноября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена 35 игроков, попавших в расширенный состав национальной команды на осенний сбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинБосния И ГерцеговинаФутболСборная России По Футболу
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