МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции против российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению комитета санкции продолжат действовать на всех международных соревнованиях. Санкции предполагают отсутствие российских флагов и символов, а также запрет на проведение международных соревнований в РФ.
Санкции были введены в связи с началом военной операции РФ на территории Украины. Представитель МОК Марк Адамс отметил, что комитет продолжает мониторить ситуацию на Украине.
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