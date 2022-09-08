Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции против российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению комитета санкции продолжат действовать на всех международных соревнованиях. Санкции предполагают отсутствие российских флагов и символов, а также запрет на проведение международных соревнований в РФ.

Санкции были введены в связи с началом военной операции РФ на территории Украины. Представитель МОК Марк Адамс отметил, что комитет продолжает мониторить ситуацию на Украине.







