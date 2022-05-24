Сборная России по футболу проведёт серию товарищеских матчей в сентябре

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции во вторник сообщил, что мужская сборная России по футболу в сентябре проведет серию товарищеских игр, передаёт «Интерфакс».

«В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей и не только с Белоруссией», - отметил Дюков.

Ранее РФС на заседании исполнительного комитета принял решение не увеличивать состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2022-2023 до 18 команд.

