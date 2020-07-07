Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС). Известно, что в группе 3 лиги В соперниками подопечных Станислава Черчесова будут сборные Сербии, Венгрии и Турции.

Национальная команда начнёт выступление на турнире домашним матчем со сборной Сербии –он запланирован на 3 сентября, 11 октября они примут команду Турции, а 14 октября сыграют с венграми. Стадионы, на которых состоятся, будут объявлены позднее. Начало всех встреч – в 21:45 по московскому времени.

Футболисту Черышеву посоветовали сменить Испанию на Россию

Ранее сегодня стало известно, что совет директоров московского «Спартака» решил расстаться с генеральным директором Томасом Цорном, проработавшим в клубе больше года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В «Спартаке» также отметили, что рассматривают нескольких кандидатов на позицию гендиректора. Нового человека назначат в ближайшие дни. По информации «Чемпионат.com», одним из кандидатов на эту позицию является бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал, что в числе претендентов на пост гендиректора «Спартака» - нынешний гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболСборная России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры