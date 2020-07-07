Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС). Известно, что в группе 3 лиги В соперниками подопечных Станислава Черчесова будут сборные Сербии, Венгрии и Турции.

Национальная команда начнёт выступление на турнире домашним матчем со сборной Сербии –он запланирован на 3 сентября, 11 октября они примут команду Турции, а 14 октября сыграют с венграми. Стадионы, на которых состоятся, будут объявлены позднее. Начало всех встреч – в 21:45 по московскому времени.