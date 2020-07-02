Футболисту Черышеву посоветовали сменить Испанию на Россию

Смена главного тренера в испанском футбольном клубе «Валенсия» - хорошая новость для выступающего за эту команду игрока сборной России Денис Черышева, однако выше уровня этого клуба он вряд ли поднимется. Такое мнение высказал испанский журналист Хосе Игнасио Ортега, пишет NEWS.ru.

Предыдущий сезон Черышева в клубе оказался удачным, и «Валенсия» его выкупила. Однако это было при тренере Марселино. Однако затем руководство клуба назначило наставником Альберта Селадеса – более молодого и готового выполнять приказы Альберта Селадеса. При нём Черышев провёл на поле гораздо меньше времени, полностью отыграв только три матча.

По мнению испанского журналиста, это не вина российского футболиста: обычно Черышев играет второго на позиции второго нападающего, что несовместимо с «закрытым» футболом Селадеса. С приходом нового тренера россиянин должен получить больше игрового времени.

Ортега, однако, не видит возможности, при которой Черышев смог бы играть в команде уровнем выше «Валенсии». С его точки зрения, россиянину следовало бы через пару сезонов в Испании вернуться в Россию, тем более что к футболисту присматривается, например, петербургский «Зенит».

