Сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Ворота противника на 40-й минуте поразил форвард ЦСКА Федор Чалов. Для нападающего этот гол стал первым в шести играх за национальную сборную.

Результат матча учтут в рейтинге Международной федерации футбола. Сейчас российская команда занимает 39-ю строчку. Камерун находится на 41-й.

Международная федерация футбола (ФИФА) 4 октября объявила об отстранении сборной России до окончания спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

