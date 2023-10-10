Sky News: УЕФА отменила допуск сборных РФ среди футболистов до 17 лет
Союз европейских футбольных ассоциаций решил отменить своё же постановление о допуске российских игроков до 17 лет к международным турнирам. Такую информацию распространил в соцсетях журналист Sky News Роб Харрис.
Он утверждает, что решение принято из-за отрицательной реакции мирового спортивного сообщества на разрешение. Как пояснили в УЕФА, не получилось выработать техническое решение, которое дало бы возможность молодёжным командам из России принимать участие в соревнованиях.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», FIFA ранее подтвердила, что взрослые сборные России по футболу не будут иметь возможности участвовать в международных турнирах до окончания специальной военной операции РФ на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru