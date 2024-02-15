Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Белоруссией

Представитель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрей Василевич заявил, что сборные России и Белоруссии по футболу с большой вероятностью проведут товарищеский матч. Его слова приводит ТАСС.

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По его оценке, вероятность этого события около 90%. Он уточнил, что точная дата будет известна после согласования в РФС.

«Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минск, это одно из наших условий», - уточнил Василевич.

В четверг, 15 февраля, сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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