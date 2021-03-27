Сборная России перед Евро-2020 сыграет товарищеский матч с Польшей

Сборная России 1 июня сыграет товарищеский матч с со сборной Польши. Сообщение об этом опубликовано на сайте Польского футбольного союза.

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Встреча национальных команд состоится в преддверии старта российской футбольной сборной на чемпионате Европы. Россия в рамках Евро-2020 сыграет против Бельгии, матч пройдет 12 июня.

Из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года, однако сохранил прежнее название. Матчи первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах, в числе которых российский Санкт-Петербург.

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ФОТО: @TeamRussia
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