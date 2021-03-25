Словенцы накажут! Сборную России упрекнули за «расслабон»

Футболисты сборной РФ обыграли сборную Мальты в отборочном матче к ЧМ-2022 со счетом 3:1, однако победа далась непросто. Многих болельщиков не устроило и качество игры. Так, спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что в игре сборной России «не было ни стиля, ни рисунка», ни мысли. Он также сравнил этот футбольный матч российской сборной с попытками играть на виолончели, когда «смычком водят не с той стороны».

При этом сборной России в ближайшие дни предстоит сыграть со словенцами, которые, в свою очередь обыграли грозных хорватов, и с командой Словакии.

Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал не судить о возможностях сборной России по матчу на Мальте.