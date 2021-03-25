Словенцы накажут! Сборную России упрекнули за «расслабон»
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН игру национальной команды против Мальты.
Футболисты сборной РФ обыграли сборную Мальты в отборочном матче к ЧМ-2022 со счетом 3:1, однако победа далась непросто. Многих болельщиков не устроило и качество игры. Так, спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что в игре сборной России «не было ни стиля, ни рисунка», ни мысли. Он также сравнил этот футбольный матч российской сборной с попытками играть на виолончели, когда «смычком водят не с той стороны».
При этом сборной России в ближайшие дни предстоит сыграть со словенцами, которые, в свою очередь обыграли грозных хорватов, и с командой Словакии.
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал не судить о возможностях сборной России по матчу на Мальте.
«В любой игре самое главное – результат. Команда результата добилась. На самом деле, Мальта хорошо сыграла этот матч, и нашей сборной пришлось добавлять, чтобы в конце не было нервотрёпки. Думаю, со Словенией и Словакией будет другой футбол, настрой и игра. Просто это Мальта, и думаю, что многие наши ребята расслабились и не включались на 100%. Поэтому я бы не стал вникать в эту игру, а просто учел бы ее победу и принесенные ею очки», - рассказал футболист.
Бывший игрок сборной, однако, признал, что российской команде необходимо прибавлять.
«Нужно будет усилить все компоненты игры, потому что словенцы посильнее сборной Мальты. И если делать такие же ошибки и столь же расслабленно играть, нас накажут», - заключил Булыкин.
Как сообщалось ранее, в ходе этого матча первый гол был забит на 23-й минуте Артемом Дзюбой. На 35-й минуте российский защитник Марио Фернандес увеличил преимущество команды. Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг отыграл один гол на 56-й минуте. На 89-й минуте за Россию отличился ещё Александр Соболев.
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