Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

В ТОП-10 также вошли национальные команды Франции, Бразилии, Англии, Бельгии, Хорватии и Нидерландов. Португалия поднялась на одну строчку, опередив Италию, а Испания замкнула десятку лучших.

Сборная России, которая была отстранена от международных соревнований после начала спецоперации, в новом списке потеряла одну позицию и теперь находится на 39-й строчке (1495,53 балла), уступив 38-е место Эквадору.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские футбольные сборные и клубы не будут допущены к европейским соревнованиям до завершения ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

