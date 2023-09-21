Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд, первое место в котором сохранила сборная Аргентины (1851,41 балла).
В ТОП-10 также вошли национальные команды Франции, Бразилии, Англии, Бельгии, Хорватии и Нидерландов. Португалия поднялась на одну строчку, опередив Италию, а Испания замкнула десятку лучших.
Сборная России, которая была отстранена от международных соревнований после начала спецоперации, в новом списке потеряла одну позицию и теперь находится на 39-й строчке (1495,53 балла), уступив 38-е место Эквадору.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские футбольные сборные и клубы не будут допущены к европейским соревнованиям до завершения ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru