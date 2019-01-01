Сборная России одолела чехов на ЧМ по хоккею
Россияне одержали третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Итоговый счёт поединка — 3:0 в пользу нашей национальной команды.
Добавим, сборная России возглавляет группу В, имея в активе три победы после трёх туров. Между тем, на пятки команде Ильи Воробьёва наступает национальная команда Швейцарии. Её игроки имеют в активе две победы. Свой третий матч на турнире они проведут завтра, 14 мая.
Ранее, как напоминает НСН, наша сборнaя по хоккею обыгрaлa комaнду Aвстрии в мaтче чемпионaтa мирa в Словaкии. Встречa группы В в Брaтислaве зaвершилaсь со счетом 5:0. Нападающий сборной России Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над командой Австрии. Он отметил, что такие матчи нужны для того, чтобы привыкнуть к размерам площадки.
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