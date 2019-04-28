Сборная России по хоккею уступила шведам в финале юниорского чемпионата мира

Сборной России не удалось одолеть команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. Россияне впервые с 2009 года вышли в финал.

При этом главный тренер нашей команды Владимир Филатов заявил, что «хоккеисты значительно прибавили в матчах плей-офф».

Шведы стали чемпионами мира среди юниоров впервые за 21 год проведения турнира. Как напоминает Газета.ру, победа шведов в финале стала лишь вторым случаем в истории, когда команда выиграла домашний чемпионат мира в этой возрастной категории.

Самой титулованной командой в истории юниорских чемпионатов мира остается сборная США – в её активе 10 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые медали, уточняет РИА ФАН. Четыре раза турнир выигрывали финны, по три раза - команды России и Канады.

Ранее НСН писала, что мужская студенческая сборная России по хоккею стала победителем Всемирной зимней Универсиады. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в отметил силу студенческого хоккея в России.



