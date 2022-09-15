На Украине потребовали отстранить сборную России от квалификации Евро-2024

Ранее украинская организация потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. При этом УЕФА не возражала против проведения игры, так как товарищеские матчи не входят в компетенцию организации, отмечает телеканал «360».

Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, окончательное решение по игре еще не принято, и украинская сторона «делает все возможное, чтобы матч не состоялся».

«Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых - чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — заявил глава УАФ.

Кроме того, организация пытается помешать проведению двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17.

Весной сборную России по футболу отстранили от участия в официальных турнирах ФИФА и УЕФА, напоминает РИА ФАН. Такое решение было принято на фоне российской спецоперации на Украине.

