Сборная РФ завершат сбор 10 октября, если ей не найдут соперника

Сборная России по футболу закончит период тренировочного сбора уже 10 октября, если не получиться найти соперника для товарищеской встречи. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, изначально предполагалось, что с футболистами РФ сыграет сборная Пакистана. Кроме того, для болельщиков предполагалось провести открытую тренировку, а также показ фильма о Фёдоре Черенкове.