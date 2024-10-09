Сборная РФ завершат сбор 10 октября, если ей не найдут соперника

Сборная России по футболу закончит период тренировочного сбора уже 10 октября, если не получиться найти соперника для товарищеской встречи. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, изначально предполагалось, что с футболистами РФ сыграет сборная Пакистана. Кроме того, для болельщиков предполагалось провести открытую тренировку, а также показ фильма о Фёдоре Черенкове.

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При этом Федерация футбола Пакистана в середине сентября оповестила Российский футбольный союз о том, что не сможет сыграть матч в октябре. Однако РФС решил не отменять тренировочный сбор и продолжил переговоры о проведении товарищеского матча.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Карпин рассказал, что в итоге РФС решил организовать матч с так называемой неофициальной сборной Пакистана. По словам главного тренера, смысла в такой игре с «людьми из Пакистана» нет, поскольку сборной РФ необходимо поддерживать статус. Сборная и клубы РФ отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФутболСборнаяВалерий Карпин

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