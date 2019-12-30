Сборная РФ стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею
Россия заняла последнее место в рейтинговой таблице группы B в молодежном ЧМ по хоккею. Об этом сообщает Интерфакс.
Места распределились после матча Канады и Германии, который закончился со счетом 4:1 в пользу канадцев.
Таким образом, Канада заняла первую строчку рейтинга, набрав 6 очков. На втором месте США. Далее идут Германия, Чехия и Россия. Команды набрали по 3 балла, однако Россия уступает по дополнительным показателям.
Сборным России и Чехии еще в этом году запланированы матчи в рамках чемпионата. Россия 31 декабря сыграет с Германией, Чехия и США играют 30 декабря. В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
- Украина одобрила «Нафтогазу» соглашение с «Газпромом» по газу
- Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
- Жильцам аварийных домов будут выдавать кредиты
- ФАС завела дело против Booking.com