Сборная РФ стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею

Места распределились после матча Канады и Германии, который закончился со счетом 4:1 в пользу канадцев.

Таким образом, Канада заняла первую строчку рейтинга, набрав 6 очков. На втором месте США. Далее идут Германия, Чехия и Россия. Команды набрали по 3 балла, однако Россия уступает по дополнительным показателям.

Сборным России и Чехии еще в этом году запланированы матчи в рамках чемпионата. Россия 31 декабря сыграет с Германией, Чехия и США играют 30 декабря. В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп.



