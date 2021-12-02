Сборная РФ по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
2 декабря 202122:40
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв представителей Швеции.
В четвертьфинале теннисист Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4), Андрей Рублев оказался сильнее Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)).
В полуфинале 4 декабря россияне встретятся со сборной Германии. В другом полуфинале сыграют Сербия и Хорватия.
В сборную также входят Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru