Сборная РФ по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

В четвертьфинале теннисист Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4), Андрей Рублев оказался сильнее Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)).

В полуфинале 4 декабря россияне встретятся со сборной Германии. В другом полуфинале сыграют Сербия и Хорватия.

В сборную также входят Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.