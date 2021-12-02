Сборная РФ по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв представителей Швеции.

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В четвертьфинале теннисист Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4), Андрей Рублев оказался сильнее Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)).

В полуфинале 4 декабря россияне встретятся со сборной Германии. В другом полуфинале сыграют Сербия и Хорватия.

В сборную также входят Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоревнованияБольшой Теннис
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