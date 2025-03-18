Экс-игрок «Зенита» потребовал проверить футболистов «Спартака» на допинг
Чемпион СССР, экс-игрок футбольного клуба «Зенит» Борис Чухлов в разговоре с изданием «РБ Спорт» потребовал проверить на употребление допинга футболистов клуба «Спартак», который обыграл петербургский футбольный клуб в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.
Чухлов возмутился тем, что футболисты «Спартака» перебегали и физически задавили «Зенит».
Советский футболист напомнил, что у хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева обнаружили четырехкратное превышение дозы мельдония. Чухлов предположил, что игроки «Спартака» могли принимать этот же препарат.
Напомним, футболисты московского «Спартака» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1 16 марта. Это первая победа «Спартака» над «Зенитом» в чемпионате России с 27 ноября 2017 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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