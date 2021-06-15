Сборная Португалии обыграла венгров со счетом 3:0 на Евро-2020

Футболисты сборной Португалии начали чемпионат Европы с победы: в своем первом матче на турнире они обыграли команду Венгрии со счётом 3:0.

Венгры держались почти 80 минут, однако на 84-й минуте португальцы всё же открыли счёт после рикошета. Затем дубль оформил Криштиану Роналду, отличившийся как с пенальти, так и с игры.

Их соперники по «группе смерти», сборные Германии и Франции, сыграют друг с другом позже вечером 15 июня.

