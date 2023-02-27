Сборная Норвегии отказалась участвовать в чемпионатах мира по боксу из-за допуска россиян
Федерация бокса Норвегии объявила об отказе участвовать в чемпионатах мира и других турнирах под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает пресс-служба норвежской федерации.
В сообщении говорится, что речь идёт о соревнованиях, на которые будут допущены спортсмены из России и Белоруссии. Отмечается, что принятое решение касается как норвежских боксёров, так и других официальных лиц Норвегии, например, судей.
Таким образом сборная Норвегии отказалась участвовать в мужском мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан), которое состоится в мае 2023 года, а также в женском чемпионате мира в марте в Нью-Дели (Индия).
Ранее Швейцария объявила бойкот чемпионата мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, сообщает RT.
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