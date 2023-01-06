Сборная Канады по хоккею выиграла молодёжный чемпионат мира

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла сборную Чехии и выиграла молодёжный чемпионат мира, сообщает РИА Новости.

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Итоговый счёт финального матча, который прошёл в канадском Галифаксе - 3:2 в пользу хозяев турнира. Сборная Канады выиграла золотые медали молодёжного первенства второй год подряд и 20-й раз в своей истории.

Третье место заняла сборная США, которая в овертайме выиграла у сборной Швеции со счётом 8:7.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что от участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: iihf.com
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