Российской сборной по хоккею с мячом запретили участвовать в ЧМ-2023

Российская сборная по хоккею с мячом не поедет на ЧМ-2023, который предстоит в Швеции предстоящей весной. Информация об этом размещена на портале Международной федерации хоккея с мячом.

IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов

Отмечается, что сборная России не сможет принять участие в турнире ввиду существующей геополитической ситуации. Напомним, многие спортивные организации в конце февраля текущего года отказали российским спортсменам участвовать в соревнованиях по рекомендации МОК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с главой МОК Томасом Бахом заявил о необходимости полностью изолировать Россию и ее спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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