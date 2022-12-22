Российской сборной по хоккею с мячом запретили участвовать в ЧМ-2023

Отмечается, что сборная России не сможет принять участие в турнире ввиду существующей геополитической ситуации. Напомним, многие спортивные организации в конце февраля текущего года отказали российским спортсменам участвовать в соревнованиях по рекомендации МОК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с главой МОК Томасом Бахом заявил о необходимости полностью изолировать Россию и ее спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

