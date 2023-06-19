Сборная Испании стала победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций, в финальном матче испанцы обыграли команду Хорватии в серии пенальти.

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Игра состоялась на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, пишет RT. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сборная Испании одержала победу со счетом 5:4.

Розыгрыш Лиги наций прошел уже в третий раз. Ранее победителями турнира становились сборные Португалии (в 2019 году) и Франции (в 2021-м), напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Лига НацийУЕФАФутболИспания

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