Сборная Испании стала победителем Лиги наций УЕФА

Игра состоялась на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, пишет RT. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сборная Испании одержала победу со счетом 5:4.

Розыгрыш Лиги наций прошел уже в третий раз. Ранее победителями турнира становились сборные Португалии (в 2019 году) и Франции (в 2021-м), напоминает телеканал «360».

