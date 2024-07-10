Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024
10 июля 202401:02
Сборная Испании по футболу стала первым финалистом Евро-2024, разгромив Францию со счетом 2:1.
Ее соперником станет победитель пары Нидерланды — Англия.
Испанцы сыграют в финале чемпионата Европы. Это произойдет впервые с 2012 года, когда они победили итальянцев со счетом 4:0.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru