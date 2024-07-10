Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании по футболу стала первым финалистом Евро-2024, разгромив Францию со счетом 2:1.

Ловчев предсказал победу Испании на Евро-2024

Ее соперником станет победитель пары Нидерланды — Англия.

Испанцы сыграют в финале чемпионата Европы. Это произойдет впервые с 2012 года, когда они победили итальянцев со счетом 4:0.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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