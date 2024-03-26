Сборная Грузии впервые пробилась в финальную часть чемпионата Европы

На матче в Тбилиси сборная Грузии одержала победу над командой Греции. Основное время завершилось со счетом 0:0. Хозяева одержали верх в серии пенальти - 4:2.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Грузинская сборная сыграет в группе F с командами Португалии, Турции и Чехии.

Ранее футболисты российской сборной разгромили команду Сербии в товарищеском матче в Москве. Игра завершилась со счетом 4:0, напоминает «Радиоточка НСН».

