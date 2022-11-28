Сборная Ганы выиграла у Южной Кореи в матче ЧМ-2022
Сборная Ганы выиграла матч второго тура группового чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Игра, в которой соперником африканской команды была сборная Южной Кореи, прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Итог встречи - 3:2 в пользу сборной Ганы, которая благодаря этой победе заняла вторую строчку в группе Н.
Следующим соперником сборной Южной Кореи станет Португалия, а Гане предстоит сыграть с Уругваем. Обе игры пройдут 2 декабря.
Ранее сборная Испании сыграла вничью с командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, счёт встречи - 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Захарова назвала «извращением» слова Папы римского о чеченцах и бурятах
- Глава Eni заявил, что Италия полностью заместит российский газ к 2025 году
- Ракету носитель «Союз-2.1Б» запустили с космодрома Плесецк
- Сборная Ганы выиграла у Южной Кореи в матче ЧМ-2022
- Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО
- Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии
- Американский словарь Уэбстера назвал «газлайтинг» словом года
- Нацбанк Украины «напечатал» гривен на 10 млрд долларов
- Россия перенесла переговоры с США по ядерному оружию
- Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды республики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru