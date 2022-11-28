Сборная Ганы выиграла у Южной Кореи в матче ЧМ-2022

Сборная Ганы выиграла матч второго тура группового чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сербия и Камерун сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Игра, в которой соперником африканской команды была сборная Южной Кореи, прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Итог встречи - 3:2 в пользу сборной Ганы, которая благодаря этой победе заняла вторую строчку в группе Н.

Следующим соперником сборной Южной Кореи станет Португалия, а Гане предстоит сыграть с Уругваем. Обе игры пройдут 2 декабря.

Ранее сборная Испании сыграла вничью с командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, счёт встречи - 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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