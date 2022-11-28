Сербия и Камерун сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборные Камеруна и Сербии сыграли один из самых результативных матчей на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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Во втором туре группового этапа команды на двоих забили шесть мячей, в итоге сыграв вничью 3:3. Таким образом и Камерун и Сербия набрали первые очки на турнире.

В следующем туре сборная Сербии сыграет против Швейцарии, а камерунцы - против сборной Бразилии. Обе игры пройдёт 2 декабря.

Ранее на чемпионате мира в Катаре со счётом 1:1 завершился матч сборных Германии и Испании, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияКатарЧемпионат Мира По Футболу
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