Сербия и Камерун сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Во втором туре группового этапа команды на двоих забили шесть мячей, в итоге сыграв вничью 3:3. Таким образом и Камерун и Сербия набрали первые очки на турнире.

В следующем туре сборная Сербии сыграет против Швейцарии, а камерунцы - против сборной Бразилии. Обе игры пройдёт 2 декабря.

Ранее на чемпионате мира в Катаре со счётом 1:1 завершился матч сборных Германии и Испании, сообщает RT.