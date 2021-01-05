Канада победила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России по хоккею проиграла Канаде и не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира 2021 года. Команда Игоря Ларионова уступила сопернику со счетом 0:5, пишет RT.

Среди канадцев голами отличились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Казенс.

Впервые в истории команда России не забивает ни одной шайбы в ворота соперника два матча подряд за турнир. Ранее молодежная сборная уступила чехам со счетом 0:2.

За время МЧМ-2021 молодежной сборной России удалось одержать победу над командой Швеции (4:3), США (5:3) и Австрии (7:0), а также выиграть у Германии в четвертьфинале турнира со счетом 2:1.

