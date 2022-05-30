Сборная Финляндии обыграла Канаду, став чемпионом мира по хоккею
Хоккейная сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира.
Основное время встречи в Тампере завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). Финны стали чемпионом мира в четвертый раз в истории. Сборная Финляндии является действующими олимпийскими чемпионами.
Команды Канады и Финляндии играли в финале мирового первенства третий раз подряд.
Тем временем, Международная федерация хоккея объявила, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в двух странах. От участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии.
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