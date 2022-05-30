Сборная Финляндии обыграла Канаду, став чемпионом мира по хоккею

Основное время встречи в Тампере завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). Финны стали чемпионом мира в четвертый раз в истории. Сборная Финляндии является действующими олимпийскими чемпионами.

Команды Канады и Финляндии играли в финале мирового первенства третий раз подряд.

Тем временем, Международная федерация хоккея объявила, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в двух странах. От участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии.

