Сборная Финляндии обыграла Канаду, став чемпионом мира по хоккею

Хоккейная сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира.

Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года

Основное время встречи в Тампере завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). Финны стали чемпионом мира в четвертый раз в истории. Сборная Финляндии является действующими олимпийскими чемпионами.

Команды Канады и Финляндии играли в финале мирового первенства третий раз подряд.

Тем временем, Международная федерация хоккея объявила, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в двух странах. От участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
ТЕГИ:СпортФинляндияХоккей
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