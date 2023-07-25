Сборная Египта по футболу отказалась играть со сборной России

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) заявила о невозможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России, сообщает Sport24.

Шахматист Ян Непомнящий отказался выступать за сборную России

В организации отметили, что в сентябрьское окно для международных матчей пройдёт товарищеская игра против команды Туниса.

«Игра с Россией невозможна», - указали в ЕФА.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Катара 12 сентября в Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЕгипетСборная России По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры