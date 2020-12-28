Сборная Чехии по хоккею победила Россию в матче молодежного ЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в матче группового молодежного чемпионата мира, прошедшем в канадском Эдмонтоне. Об этом пишет «Матч ТВ».

Команда Игоря Ларионова проиграл чехам со счетом 2:0. На 37-й минуте шайбу забросил Филипп Коффер. Еще одну на 46-й – Мартин Ланг.

Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Это первое поражение российской команды на турнире. 30 декабря им предстоит матч с командой Австрии. Днем ранее чешская команда встретиться со сборной США, которую российская сборная 26 декабря обыграла со счетом 5:3.



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ФОТО: РИА Новости//Крис Бэрри
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