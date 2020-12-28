Сборная Чехии по хоккею победила Россию в матче молодежного ЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в матче группового молодежного чемпионата мира, прошедшем в канадском Эдмонтоне. Об этом пишет «Матч ТВ».

Команда Игоря Ларионова проиграл чехам со счетом 2:0. На 37-й минуте шайбу забросил Филипп Коффер. Еще одну на 46-й – Мартин Ланг.