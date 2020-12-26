Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России стала победителем в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею, оставив команду США на втором месте.

По итогам встречи в Эдмонтоне (Канада) россияне обыграли соперников из США со счетом 5:3.

Определилась судьба ЧМ-2021 по хоккею

Решающие удары по воротам противников нанесли нападающий Василий Пономарев, форварды Егор Чинахов, Илья Сафонов и Захар Бардаков, уточняют «Известия».

Из американской команды смогли ответить нападающие Джон Фариначчи и Тревор Зеграс, а также защитник Кэмерон Йорк, сообщает «Спорт-Экспресс».

Молодежный чемпионат мира по хоккею начался в Эдмонтоне 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года.

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ФОТО: pixabay.com
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