Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России стала победителем в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею, оставив команду США на втором месте.
По итогам встречи в Эдмонтоне (Канада) россияне обыграли соперников из США со счетом 5:3.
Решающие удары по воротам противников нанесли нападающий Василий Пономарев, форварды Егор Чинахов, Илья Сафонов и Захар Бардаков, уточняют «Известия».
Из американской команды смогли ответить нападающие Джон Фариначчи и Тревор Зеграс, а также защитник Кэмерон Йорк, сообщает «Спорт-Экспресс».
Молодежный чемпионат мира по хоккею начался в Эдмонтоне 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса
- ФСБ задержала террористов в Дагестане
- В России за сутки выявили 29 258 новых случаев инфицирования коронавируса
- Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» пожилых людей
- Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru