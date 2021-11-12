Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу обыграла национальную команду Колумбии в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года и досрочно пробилась на мировое первенство в Катаре.
Бразильцы и колумбийцы сыграли на стадионе Neo Química Arena в Сан-Паулу. Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Лукас Пакета на 72-й минуте, пишет RT.
По итогам матча сборная Бразилии набрала 34 очка и заняла первое место в турнирной таблице Южноамериканской зоны, досрочно выйдя на ЧМ-2022.
Накануне сборная России по футболу в предпоследнем туре квалификации на чемпионат мира в Катаре обыграла сборную Кипра. Россияне разгромили соперников со счетом 6:0, пишет РИА ФАН.
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